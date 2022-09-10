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Öğrencilerin güvenliği için ulaşım araçlarında denetimler yapıldı

Yerel Haberler

Öğrencilerin güvenliği için ulaşım araçlarında denetimler yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından S plakalı okul servislerinde denetim yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından S plakalı okul servislerinde denetim yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarında kontroller yaptı. Çocukların güvenli ve sağlıklı ulaşım hizmeti almaları amacıyla yapılan denetimlerde birçok başlıkta belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Güvenli ulaşım için araçlarda olması gereken ekip ve ekipmanlar hakkında da uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu yöndeki denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 23 adet araçta denetimlerin yapıldığını belirterek, katkıları dolayısıyla Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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