Öğrencilerin DAP ilgisi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin bugüne kadar 52'si köy okulu olmak üzere toplam 267 okula proje desteği vermesi, öğrencilerin DAP İdaresine olan ilgilerini artırdı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin bugüne kadar 52'si köy okulu olmak üzere toplam 267 okula proje desteği vermesi, öğrencilerin DAP İdaresine olan ilgilerini artırdı.

Erzurum Harput Kapı Anadolu Lisesi'nin ardından Erzincan Çayırlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'ni ziyaret etti. DAP İdaresi'ni tanımaya çalışan öğrenciler, ilgi alanlarına göre İdarenin projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Çayırlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ziyaretine DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen de katılarak, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Kalkınmanın yerelden başladığına vurgu yapan Başkan Demirdöğen, özellikle beşeri sermayenin geliştirilmesi konusunun çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bölgede, öğrencilere yönelik tasarım ve beceri atölyeleri, semt kütüphaneleri, okuma kültürünün geliştirilmesi için kitap dağıtımı ve köy okullarının fiziki altyapılarının iyileştirilmesi yönündeki projeleri öncelikli olarak finanse ettiklerini ifade eden Başkan Demirdöğen, gençlerin geleceğini tarımda aramaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Demirdöğen, şunları kaydetti: "Covit-19 salgını dolayısıyla tarıma farklı bir gözle bakılmaya başlandı. O dönemde yaşananlar çiftçiliğin ne kadar önemli olduğunu, korunması, desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Daha önce tarımla ilgilenmeyenler şu anda yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Toprak değer kazandı. Şimdi ise nasıl değerlendirebiliriz sorularını soruyorlar. Toprak sahibi olmak, tarıma yatırım yapmak zenginlik olarak kabul edilmeye başlandı. Toplantılarda tarım konuşmaya, tarımı tartışmaya başladık" dedi.

"Gençlerin tarımda olmasını istiyoruz"

Öğrencilerin tarım ve hayvancılık konusundaki sorularını sevindirici bulan Demirdöğen, "Özellikle iyi eğitim almış, tarımda teknolojiyi kullanmayı düşünen genç üreticilere ihtiyaç var. Şehirde yaşayan, ancak kırsala dönerek tarımla uğraşmak için tarla alanlar var. Bu nedenle toprağa olan ilgi giderek yükseliyor. İdare olarak biz de gençlerin tarımda olmasını istiyoruz" Çayırlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin DAP BKİ ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Düzgün, Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Çolak ve öğretmenler katıldı. - ERZURUM