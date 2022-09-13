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Öğrencileri Varol hocayı unutmadı

Yerel Haberler

Öğrencileri Varol hocayı unutmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde vefat eden Öztermiyeci Ortaokulu Müdürü Varol Tayhan, okulunda düzenlenen törenle anıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde vefat eden Öztermiyeci Ortaokulu Müdürü Varol Tayhan, okulunda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul'da tedavi gören ve yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayan eğitimci Varol Tayhan, 3 Eylül 2022 günü vefat etti. Çok sevdiği öğrencileri ise onu unutmadı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile okulda bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende öğrencileri masası çiçeklerle süsledi. Okul önünde düzenlenen etkinlikle de dualarla anıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Eylül Düzce Yerel Haberler

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