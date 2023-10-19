Öğrencilere yemek desteği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti 'Gel beraber olsun' sloganı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti 'Gel beraber olsun' sloganı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için 'Gel beraber olsun' sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor. Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak adresinde akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

Hizmetten yararlanan öğrenciler ise Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR