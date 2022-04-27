Öğrencilere verdiği bursla tanınan site kuruluşunun 1. yılını kutluyor - Haberler

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Öğrencilere verdiği bursla tanınan site kuruluşunun 1. yılını kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrencilere verdiği bursla tanınan site kuruluşunun 1. yılını kutluyor

Gelirinin tamamı öğrencilere burs olarak verilen ve Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan albikere.com isimli alışveriş sitesi 1. yılını kutladı.

Gelirinin tamamı öğrencilere burs olarak verilen ve Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan albikere.com isimli alışveriş sitesi 1. yılını kutladı.

Türkiye'nin alışveriş sitesi, Afyonkarahisar'ın markası albikere.com ilk yılını dolduruyor. Her alışverişte bir öğrenciye burs imkanı sağlayan, öğrencilerin ve üreten kadınların hayatlarına dokunan albikere.com birinci yılına özel kampanyalar ile kazandırıyor. Her yönden kazandıran alışveriş sitesi albikere.com hızla büyümeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan kapısı albikere.com'un birinci yılına girmeden markalaştığını ve bunun mutluluk verici olduğunu belirten uyduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek: "25 Mayıs 2021 yılında e ticaret hayatına adım atan sitemiz albikere.com 1. yaşına yaklaşıyor. İnşallah çok daha uzun yıllar bu şehre, öğrencilerimize ve kadınlarımıza hizmet edecek. Birinci yıla özel kampanyalarımız var. Tüm vatandaşlarımızın kampanyaya deste vermesini istiyor, Şimdiden destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş, Karahisar, Türkiye, Yerel, Haberler

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