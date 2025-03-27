Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Yenipazar ve Bozdoğan'da öğrencilere eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Yenipazar ve Bozdoğan ilçesinde eğitim gören toplam 159 öğrenciye Trafik Jandarması tarafından eğitim verildi. Eğitimde, yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerinin kullanımı, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarz kurallar konularında eğitim verildi. - AYDIN