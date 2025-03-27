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Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Yenipazar ve Bozdoğan'da toplam 159 öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Eğitimde, genel trafik kuralları ve okul servisleri gibi konular ele alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Yenipazar ve Bozdoğan'da öğrencilere eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Yenipazar ve Bozdoğan ilçesinde eğitim gören toplam 159 öğrenciye Trafik Jandarması tarafından eğitim verildi. Eğitimde, yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerinin kullanımı, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarz kurallar konularında eğitim verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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