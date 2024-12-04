Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik jandarması ekipleri öğrencileri kurallar hakkında bilgilendirdi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından Efeler ilçesi Örsdemir Balkan İlkokulu ve Ortaokulu'nda 85 öğrenciye eğitim verildi. Jandarma ekipleri öğrencilere, önce yaya eğitiminin yanı sıra genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi ve trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirdi. - AYDIN