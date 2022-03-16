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Öğrencilere sosyal hizmet anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrencilere sosyal hizmet anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine sosyal hizmetle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, lise öğrencilerine sosyal hizmetle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, okullardaki eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Aile Tüketici Hizmetleri Alanı öğrencileri ile bir araya gelen ekipler, sosyal hizmet üzerine bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Öğrencilere sosyal hizmet anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce, Yerel, Haberler

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