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Öğrencilere Meslek Seçimi Semineri Düzenlendi

Öğrencilere Meslek Seçimi Semineri Düzenlendi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaokul öğrencilerine meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve meslek seçiminin önemi üzerine bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaokul öğrencileri, meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve meslek seçiminin önemi konularında bilgilendirildi.

Aydın'da yürütülen meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında İşçi Bulma Kurumu uzman danışmanları ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. 75. Yıl Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, 8. sınıf öğrencilerine meslek seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği, meslek seçiminin önemi, geleceğin meslekleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Gençlerin daha bilinçli bir şekilde tercih yaparak mesleklerini seçmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde ayrıca yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirilen öğrencilerin her zaman deste alabilecekleri vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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