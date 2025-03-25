Öğrencilere Geleceğin Meslekleri Hakkında Bilgilendirme Semineri

Aydın'ın Efeler ilçesinde ortaokul öğrencileri, geleceğin mesleklerine hazırlık, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetme gibi konularda bilgilendirildi.

Aydın'da yürütülen meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında İşçi Bulma Kurumu uzman danışmanları ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Çeştepe Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, 8. sınıf öğrencilerine meslek seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği, meslek seçiminin önemi, geleceğin meslekleri, erken yaşta farkındalık oluşturma, meslekler hakkında doğru bilgilendirme, geleceğin mesleklerine hazırlık, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetme konularında sunum gerçekleştirdi. Gençlerin daha bilinçli bir şekilde tercih yaparak mesleklerini seçmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde ayrıca yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirilen öğrencilerin her zaman destek alabilecekleri vurgulandı. 8.sınıf öğrencileri için meslek seçiminin geleceğe atılan ilk adımlardan biri olduğuna da dikkat çekilen eğitimde öğrencilere, lise türünü seçecekleri ve bu seçimin de gelecekteki mesleklerini şekillendireceği kritik bir dönem olduğu hatırlatıldı. - AYDIN