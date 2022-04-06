Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri similasyon araçla öğrencilere emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlattı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri similasyon araçla öğrencilere emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlattı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akharım Belde Ortaokulu'na kurulan similasyon araç ile emniyet kemeri kullanmamanın ve aşırı hızın yol açacağı sonuçlar anlatıldı. Uygulamada aktarılan bilgileri dikkatle dinleyen öğrenciler, uygulamalı eğitimde kimi zaman eğlenceli anlar yaşadı kimi zaman ise büyük korku yaşadı. Similasyon araçta kaza anı ve sonrasında yaşanılacaklar, öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Similasyon araca binen öğrenciler aşırı hızın yol açacağı sonuçları, emniyet kemeri kullanımının önemini yakından görme fırsatı yakaladı. Similasyon araçta emniyet kemeri takarak kaza anı yaşayan öğrenciler takla atan araç içerisinde emniyet kemerinin faydasını yaşayarak öğrendi. - AFYONKARAHİSAR

Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Hisarcık, Sandıklı, Tragger, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title