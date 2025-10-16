Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikat

Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Düzağaç Ortaokulu ve İstiklal İlkokulunda yapıldı. AFAD personelleri öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikatın ardından yapılan açıklamada, "Okullarımızda afet farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimde öğrencilere afetler karşısında doğru davranış biçimleri aktarılmış, deprem tahliye ve yangın tatbikatlar başarıyla uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR