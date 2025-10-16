Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikat

Haberler

Afyonkarahisar'da AFAD tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, öğrencilerin afetler karşısında doğru davranış biçimlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapıldı.

Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Düzağaç Ortaokulu ve İstiklal İlkokulunda yapıldı. AFAD personelleri öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikatın ardından yapılan açıklamada, "Okullarımızda afet farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimde öğrencilere afetler karşısında doğru davranış biçimleri aktarılmış, deprem tahliye ve yangın tatbikatlar başarıyla uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
