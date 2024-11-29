Öğrencilerden Yaban Hayvanlara Destek Projesi

Çorum'da ortaokul öğrencileri, soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle yiyeyecek bulunamayan hayvanlar için doğaya yiyecek ve su bıraktı.

Alaca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, kar yağışı sebebiyle yaban ve sokak hayvanları için harekete geçti. Öğrenciler, doğadaki canlıların yaşamına destek olmak amacıyla okul bahçesinde hazırladıkları yiyecekleri ve su kaplarını, okul çevresindeki parklara, ormanlık alanlara ve sokaklara bıraktılar.

Öğrenciler ise bu tür projelerle toplumsal farkındalığı arttırmak istediklerini belirterek çevreyi korumanın sadece insanlar için değil, tüm canlılar için önemli olduğunu ifade ettiler. - ÇORUM