Üye Girişi
Haberler
Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi

Bahçeli'nin İmralı çağrısı sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

 TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza

TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Liste yayımlandı! 369 ismin görev yeri değiştirildi
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti

Kız meselesinden çıkan kavga 3 genci hayattan kopardı

Öğrencilerden Yaban Hayvanlara Destek Projesi

Öğrencilerden Yaban Hayvanlara Destek Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki Alaca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve su bıraktılar. Bu proje ile öğrenciler, çevre bilincini ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Çorum'da ortaokul öğrencileri, soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle yiyeyecek bulunamayan hayvanlar için doğaya yiyecek ve su bıraktı.

Alaca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, kar yağışı sebebiyle yaban ve sokak hayvanları için harekete geçti. Öğrenciler, doğadaki canlıların yaşamına destek olmak amacıyla okul bahçesinde hazırladıkları yiyecekleri ve su kaplarını, okul çevresindeki parklara, ormanlık alanlara ve sokaklara bıraktılar.

Öğrenciler ise bu tür projelerle toplumsal farkındalığı arttırmak istediklerini belirterek çevreyi korumanın sadece insanlar için değil, tüm canlılar için önemli olduğunu ifade ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
img

Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi
img

Suavi'den açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi? 29 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 29 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 29 Kasım Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati! Resmi Gazete'de taksi ve dolmuşlara yeni düzenleme yayımlandı! Resmi Gazete 29 Kasım kararları neler? SON DAKİKA! TEM Otoyolu'nda ne oldu? Bakan Uraloğlu Roblox ile ilgili ne dedi? Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? En güzel, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajları! En güzel hayırlı cumalar mesajları nelerdir? Dualı Cuma mesajları nasıl yazılır? 29 KASIM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri! HSK atama kararnamesi 29 Kasım Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay kimdir? Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.