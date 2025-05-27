Öğrencilerden Suna Öğretmen'e Duygu Dolu Veda

Öğrencilerden Suna Öğretmen'e Duygu Dolu Veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle göreve ara veren öğretmenleri Suna Öğretmen için sürpriz bir veda düzenledi. Öğrenciler, meşaleler ile öğretmenlerinin evinin önünde duygusal anlar yaşattı.

Öğrencilerden hasta öğretmenlerine duygu dolu ziyaret

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yürekleri ısıtan bir veda anı yaşandı. Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle görevinden geçici olarak ayrılmak zorunda kalan sınıf öğretmenleri Suna Öğretmen'e sürpriz bir veda düzenledi.

Geçirdiği ameliyat sonrası 3 aylık rapor alarak öğrencilerini mezun edemeden görevine ara vermek zorunda kalan Suna Öğretmen'in evinin önüne, öğrencileri ve velileri hep birlikte geldi. Ellerinde meşaleler, dillerinde şarkılarla öğretmenlerinin evinin önünde duygusal anlara sahne olan bir etkinlik gerçekleştiren minikler, kep atarak mezuniyetlerini sembolik olarak kutladı.

Öğrenciler, "Sizi unutmadık öğretmenim" diyerek Suna Öğretmen'e olan sevgilerini ve vefalarını gösterdi. Suna Öğretmen gözyaşlarını tutamadı. Veliler de bu anlamlı organizasyon için büyük destek verirken, mahallede duygulu anlar yaşandı.

Suna Öğretmen, "Onların sevgisini her zaman hissettim ama bu kadarını beklemiyordum. Çok duygulandım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim," diyerek duygularını dile getirdi.

Bu anlamlı ziyaret, öğretmen-öğrenci bağının ne kadar güçlü ve özel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Yerel
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı

Performansıyla Avrupa'ya damga vuran genç yıldızımız A Milli Takım'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor

Baltık Denizi'nde sular ısınıyor! Rusya'dan gözdağı gibi hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.