Öğrencilerden Mehmetçik İçin Anlamlı Proje: 101 Atkı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde lise öğrencileri, soğuk kış şartlarında Suriye'de görev yapan askerler için kendi elleriyle ördükleri atkıları İl Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. "Atkılar Takılsın Mehmed'im Isınsın" projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler, Suriye Görev Gücü'nde görev yapan Mehmetçik için atkı ördü. Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla 101 adet atkı ören gençler, hazırladıkları atkıları okul yönetimi ve öğretmenleriyle birlikte Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Ayrıca gerçekleştirilen teslim etkinliğinde öğrencilere jandarmanın tanıtımı yapılırken, öğrenciler Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nda misafir edildi. Öğrencilerin örnek davranışı takdir toplarken, etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı ve jandarma şapkası hediye edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve velilerinin Suriye Görev Gücünde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için 'Atkılar Takılsın Mehmed'im Isınsın' sosyal sorumluluk projesi kapsamında ve Cumhuriyetimizin 101. yılı sebebiyle ördükleri 101 atkı teslim alınmıştır. Öğrencilerimize Jandarmanın tanıtımı yapılarak Aydın Jandarma Filo Komutanlığında misafir edilmiştir. Şanlı bayrağımız ve Jandarma şapkası hediye edilerek uğurlanmışlardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN