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Öğrencilerden Kardeşlerine Oyuncak Paylaşımı

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Ordu'nun Ünye ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu, 'Oyuncağım Okul Yolunda' kampanyası ile ilkokul öğrencilerinin biriktirdiği oyuncakları kardeş okullara gönderdi. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

En kıymetli oyuncaklarını kardeşleriyle paylaştılar

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Oyuncağım Okul Yolunda' kampanyası ile biriktirdikleri oyuncakları farklı mahallelerdeki öğrenciler ile paylaştı.

Yaklaşık 500 öğrencinin eğitim eğitim gördüğü Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen oyuncak kampanyası öğrencilerden büyük ilgi gördü. Okulun 3-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Harun Bolat öncülüğünde gerçekleştirdikleri kampanya ile kullanılabilir durumda olan oyuncakları toplayarak, farklı mahallelerde bulunan kardeş okullarına gönderdi. Gerçekleştirilen kampanya ile öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma duygusunu yaşatıldı.

"Bu etkinliklerle topluma faydalı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz"

Okulda yapılan etkinlikler sayesinde öğrencilerin topluma faydalı birey olarak yetiştirilmesini hedeflediklerini söyleyen Yunus Emre İlkokulu Müdür Yardımcısı Süleyman Çubukçu, "Okul olarak bu tür etkinliklerimizi sürekli olarak yapmaktayız. Bu etkinliklerdeki amacımız okulumuzun adına yakışır bir şekilde topluma faydalı bireyler yetiştirmek. Okulumuzun 3-D sınıfı öğretmeni Harun Bolat öğretmenimizin bizlere getirmiş olduğu bu proje ile yeni bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu. Bu projemizde öğrencilerimizin oyuncaklarının diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşma veya onlarla yardımlaşma yine onların isteklerine bir nebze olsun cevap verebilmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirmiş buluyoruz. Okulumuzda bütün sınıflarımızın katıldığı 'Oyuncağım Okul Yolunda' adlı bu etkinlikle kardeş okullarına katkı sağlayacaklar. Yunus Emre'nin adına yakışacak şekilde okulumuzda bu tür projeler sürekli yapılmaktadır. Daha önce yine okulumuzda öğrencilerimizle beraber elektronik atık toplama ve pil toplama etkinlikleri gerçekleştirdik" dedi.

"Toplanan bu oyuncaklarla öğrencilerimizde kardeşleriyle kaynaşacaktır"

Ayrıca öğrencilerin toplanan oyuncaklarla diğer kardeşleriyle kaynaşacağını ifade eden Müdür Yardımcısı Çubukçu, "Toplanan bu oyuncaklar çevre mahallelerimizdeki okullarımızda okuyan öğrencilerimize gönderilerek, buradaki öğrencilerimizle kaynaşmaları sağlanacaktır. Toplum yararına yapılan bu hizmetlerle öğrencilerimiz kendilerini geliştirmekte bu gibi projelerle yardımlaşma duygusunu yaşayarak topluma faydalı birey haline gelmektedirler" diye konuştu.

Öğrencilerden Kardeşlerine Oyuncak Paylaşımı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel

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