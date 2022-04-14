Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı - Haberler

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Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileri, "Paylaşmak Güzeldir" projesi çerçevesinde giymedikleri elbiselerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileri, "Paylaşmak Güzeldir" projesi çerçevesinde giymedikleri elbiselerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Paylaşmak Güzeldir" projesine öğrencilerin desteği sürüyor. Bu çerçevede, Raziye Begüm Sultan Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler de projeye destek verdi. Giymedikleri kıyafetleri toplayan öğrenciler, paketleyerek Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Öğrenciler tarafından özenle hazırlanan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. - DÜZCE

Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi, gençlik, Yerel, Haberler

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