Öğrencilerden Hastane Ziyareti: 'Şifa Oyuncakları' Projesi

Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay Yurt Müdürlüğü öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak araştırma hastanesinin çocuk servisini ziyaret etti. "Şifa Oyuncakları" ve "Oyun Ablam" isimli projeler kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü öğrenciler hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilirken, öğrenciler onlarla birlikte oyunlar oynayarak moral ve motivasyonlarını artırdı. Renkli ve neşeli anlara sahne olan etkinlikte çocukların yüzlerindeki tebessüm, projenin amacına ulaştığını gösterdi. "Şifa Oyuncakları" ve "Oyun Ablam" projesi kapsamında yurt öğrencileri tarafından toplanan ya da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar, çocukların hastane sürecine biraz olsun renk katmak amacıyla hediye edildi. - DÜZCE