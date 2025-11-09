Öğrencilerden Filistin'e Yardım İçin Hayır Panayırı

Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Tepebaşı Camii bahçesinde Filistin'e yardım amacıyla hayır panayırı düzenledi.

Öğretmen Kenan Oğuzhan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen hayır panayırında öğrenciler, elde ettikleri geliri anlamlı bir dayanışma örneği göstererek Tepebaşı Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi'ne teslim etti. Toplanan bağışları Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya teslim alırken, duyarlılıklarından dolayı Okul Müdürü Tahir Yıldız'a, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Müftü Kaya ayrıca, Diyanet Yayınları'na ait kitap ve dergileri öğrencilere hediye etti. - ESKİŞEHİR