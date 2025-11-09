Haberler

Öğrencilerden Filistin'e Yardım İçin Hayır Panayırı

Öğrencilerden Filistin'e Yardım İçin Hayır Panayırı
Güncelleme:
Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin'e yardım amacıyla düzenledikleri hayır panayırında elde ettikleri geliri Tepebaşı Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi'ne teslim etti.

Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Tepebaşı Camii bahçesinde Filistin'e yardım amacıyla hayır panayırı düzenledi.

Öğretmen Kenan Oğuzhan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen hayır panayırında öğrenciler, elde ettikleri geliri anlamlı bir dayanışma örneği göstererek Tepebaşı Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi'ne teslim etti. Toplanan bağışları Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya teslim alırken, duyarlılıklarından dolayı Okul Müdürü Tahir Yıldız'a, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Müftü Kaya ayrıca, Diyanet Yayınları'na ait kitap ve dergileri öğrencilere hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
