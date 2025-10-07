Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Muş'ta Erentürk Öz Şeker Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl dönümünde düzenlenen etkinlik kapsamında, okulun konferans salonunda Okul Müdürü Remzi Sayılgan tarafından konferans verildi. Konferansın ardından öğrenciler, ellerinde pankart ve Filistin bayraklarıyla okul bahçesinden başlayarak kortej halinde yürüdü. Etkinlikte öğrenciler, Filistin halkına destek mesajları vererek, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Okul Müdürü Remzi Sayılgan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda tüm ülkede eş zamanlı olarak Filistin'e destek etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yayımladığı genelgeye göre tüm ülke genelinde okullarda eş zamanlı olarak Filistin etkinlikleri düzenledik. Bu etkinliklerle, Filistin farkındalığını dünya kamuoyuna ve Türk halkına duyurmayı amaçladık. Konferans salonunda, gerekse üst geçitte yapılan gösterimlerde ve okulumuzun sınıf düzeyindeki etkinliklerinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bugün bu etkinliklerle öğrencilerimize hem farkındalık hem de duyarlılık kazandırmaya çalıştık" dedi.

Maarif modelinin kazandırdığı değerler doğrultusunda akademik başarının yanı sıra sevgi, merhamet, şefkat, hoşgörü ve empati gibi insani değerleri benimseyen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Sayılgan, çünkü iyilik taşımayan bir yürekte iyilik yoksa, akademik başarı da meyve veremez. Biz iyiliği büyütür, yeşertirsek akademik başarı da kendiliğinden meyve vermeye başlar ve modern bir çağı yakalama yolunda ilerleriz. Bugün Filistin'e yapılan zulme, baskıya, şiddete, köylerinden ve ülkelerinden sürülmelerine, açlıkla terbiye edilmelerine karşı bir duruş sergiledik. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzide basın mensuplarına da geldikleri, bize zaman ayırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rabia Karakaya, "Bugün, İsrail'in Filistin'e uyguladığı baskılar nedeniyle arkadaşlarımla bir program düzenledik. Katliama 'dur' demek istiyoruz. Bu zulme son verilmesini ve Filistin'deki öğrencilerin de okullarına gidebilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - MUŞ