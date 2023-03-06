Öğrencilerden depremzede akranlarına duygu dolu mektup ve hediye

Diyarbakır'da öğrencilerden depremzede akranlarına çikolatalı, kitaplı mektup

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Bağlar ilçesinde bulunan Raif Türk İlkokulu'ndaki bir grup koca yürekli öğrenci, depremzede akranlarına çikolatalı, kitaplı, duygu dolu mektup gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da, yaralar sarılmaya devam ediyor. Devletten, STK'lara kadar herkesin seferber olduğu bu süreçte depremzedelere dokunulmaya devam ediyor.

Depremin mağdurlarından olan çocuklar ise, çadır kentlerde yapılan etkinlikler ve desteklerle travmayı atlatmaya çalışıyor. Merkez Bağlar ilçesindeki Raif Türk İlkokulu öğrencileri, depremzede akranlarına çikolatalı, kitaplı mektup hazırlayıp öğretmenlerinin desteğiyle Silvan Yolu üzerindeki çadır kentte bulunan yaşıtlarına gönderdi. Burada kalan çocuklar, okulun öğretmenlerinin getirdiği paketleri heyecanla açtı. Paketlerden okulun öğrencilerinin yazdığı mektup, gönderdiği kitap ve çikolatalar çıktı.

Çadır kentte kalan depremzede çocuklardan Sümeyye Erdem, çadır kentteki hocaları ve arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi. Hediyelerin ve öğretmenlerin Raif Türk İlkokulu'ndan geldiğini belirten Erdem, "Tanımıyorum ama tanırsam çok seveceğim bir arkadaş olacağıma eminim. Elinden geldiğince yardım etmeye çalışmış. Bana duygularını belirtmiş. Tüm arkadaşlarıma ve Raif Türk İlkokulu'na çok teşekkür ederim. İki tane kitap gönderdiler, bir de çikolatalar gönderdiler" dedi.