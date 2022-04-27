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Öğrencilerden Başkan Aygün'e teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrencilerden Başkan Aygün'e teşekkür

Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası'nda dereceye giren Çenesuyu İlkokulu öğrencileri, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'e teşekkür etti.

Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası'nda dereceye giren Çenesuyu İlkokulu öğrencileri, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'e teşekkür etti.

Derince Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 16-17 Nisan tarihleri arasında düzenlediği Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası yoğun katılımla gerçekleştirildi. 260 öğrencinin katılımıyla Derince Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Çenesuyu İlkokulu öğrencileri çok sayıda dereceye imza atarak önemli bir başarı elde etti. Turnuvanın ardından Çenesuyu İlkokulu yöneticileri, okul aile birliği, öğrenciler ve velileri Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret etti. Başkan Aygün, satranç turnuvasına katılan öğrencileri tebrik etti. Gençliğe ve spora yatırımlarının devam edeceğini belirten Aygün, çeşitli hediyeler takdim ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, Zeki Aygün, gençlik, Yerel, Haberler

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