Öğrencilerden 17 Ağustos depremi için anlamlı koreografi

Akyazı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda voleybol eğitimi alan minik sporcular 17 Ağustos 1999 depreminin 24'üncü yıl dönümünde depremin gerçekleştiği saat olan 03.02'yi yansıtan koreografi duygulandırdı.

Akyazı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akyazı Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda voleybol eğitimi gören öğrenciler 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiler. Voleybol Antrenörü Ramazan Hacıeyüpoğlu'nun öncülüğünde Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi bahçesinde toplanan öğrenciler, depremin gerçekleştiği saat 03.02'yi oluşturdu. - SAKARYA