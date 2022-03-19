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Öğrenciler yurt işleyişini öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler yurt işleyişini öğreniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrencilerin yurt işleyişlerini öğrenebilmesi için başlatılan yurdumu yönetiyorum projesi kapsamında öğrenciler yurtların işleyişlerini öğrenmeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrencilerin yurt işleyişlerini öğrenebilmesi için başlatılan yurdumu yönetiyorum projesi kapsamında öğrenciler yurtların işleyişlerini öğrenmeye devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarında konaklayan öğrencilere yönelik yapılan projeler ile öğrencilerin Düzce'de daha bilgili olması planlanıyor. Mahpeyerker Sultan Kız Öğrenci yurdunda başlatılan çalışma kapsamında, yurtta konaklayan öğrenciler konakladıkları yurdun nasıl yönetildiği ile ilgili bilgi almak için yurt idaresi ile birlikte bir gün geçiriyor. Yurdun kazan dairesinden kantinine kadar bir çok noktada çalışmaları inceleyen öğrenciler, idari personellerle birlikte denetimlere de katılarak kendi konakladıkları yurtları yönetiyor. - DÜZCE

Öğrenciler yurt işleyişini öğreniyor

Öğrenciler yurt işleyişini öğreniyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik, Düzce, Yerel, Haberler

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