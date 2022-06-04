Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler - Haberler

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Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler yurt bahçesini hobi bahçesine çevirdiler

Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda, eğitim öğretim döneminin son günlerinde yurt bahçesinde hobi bahçesi oluşturuldu.

Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda, eğitim öğretim döneminin son günlerinde yurt bahçesinde hobi bahçesi oluşturuldu.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanması ardından kız öğrencilerinin barındığı blok da öğrencilerin streslerini atmaları, bahçe işlerinde küçük de olsa görgü ve becerilerini artırma adına yurt idaresi ve çalışanlarca organize edilen faaliyet öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yurt yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizin coğrafi şartları da göz önüne alınarak toprakla buluşan sebze tohumları ve fideler ürün vermeye başladıkları sonbahar aylarında öğrencilerimiz tarafından hasat edilerek yurt yemekhanesinde diğer öğrencilere ikram edilecek. Geçtiğimiz yıl yapılan hasatla elde edilen ürünlerle yurt mutfağında kız öğrencilerimize geleneksel ev turşusu yapımı uygulamalı olarak gösterilmişti" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yurtlar Kurumu Sungurlu Yerel Haberler

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