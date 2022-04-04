Öğrenciler, yolda buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti - Haberler

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Öğrenciler, yolda buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler, yolda buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üç öğrenci, ilçe merkezinde dolaştıkları sırada buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde üç öğrenci, ilçe merkezinde dolaştıkları sırada buldukları parayı Zabıta ekiplerine teslim etti.

Araç ilçesinde üç öğrenci, ilçe merkezinde çarşıda gezdikleri sırada yola düşmüş para buldu. Parayı alan öğrenciler, Araç Belediyesine giderek Zabıta ekiplerine buldukları parayı teslim etti.

Zabıta ekipleri, herkese örnek olacak bir davranış sergileyen öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu, Tragger, Zabıta, Yerel, Haberler

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