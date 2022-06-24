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Öğrenciler yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.

Okulların kapanması ile birlikte karnelerini alıp yaz tatiline giren öğrenciler, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yaz kurslarına yoğun ilgi gösterdi. Merkezde açılan Akrilik Resim kursu yüksek katılımla başladı. Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam'dan yaz kursları programı ile ilgili bilgi alarak, kurs öğretmeni Seda Çetinsoylu Yıldıran ve öğrencilerle görüşerek başarılar diledi. Halk Eğitimi Merkezi'nde resmin yanı sıra akıl oyunları, satranç, Kur'anı Kerim, okçuluk, gitar, drama, tiyatro, hızlı okuma, ebru, futbol gibi pek çok dalda açılan yaz kurslarının öğrencileri beklediği bildirildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitimi Merkezi Hisarcık Bilecik Bozüyük Yerel Haberler

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