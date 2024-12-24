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Öğrenciler ve Öğretmenlerin Maskotu 'Kraker' Tedavisinin Ardından Okula Döndü

Öğrenciler ve Öğretmenlerin Maskotu 'Kraker' Tedavisinin Ardından Okula Döndü
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Osmaniye'de okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen 'Kraker' isimli kedinin tedavisi tamamlandı. Öğrenciler, kedinin okula dönmesinin ardından büyük mutluluk yaşadı. Kraker, tedavi sürecinde önemli bir destekle yeniden sınıfında yer aldı.

Osmaniye'de okulda öğretmen ve öğrencilerin birlikte baktığı "Kraker" isimli kedi tedavisinin ardından sınıfına geri döndü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan Bekdemirler Köyü İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerinin birlikte baktığı "Kraker" isimli kedi öğrencilerin maskotu oldu. Yaklaşık bir ay önce okul bahçesinde buldukları yavruyu kediyi beslemeye başlayan öğrenciler, okulun bahçesinde ona bir de yuva yaptı. Hafta sonu tatilinden sonra okula gelen öğrenciler kedinin ayağındaki yarayı fark etti. Durumu öğretmenlerine anlatan öğrenciler Krakerin tedavisi için Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneğinden yardım istedi. Öğrencilerin yardım isteği üzerine harekete geçen dernek üyeleri kedinin yaralanan ayağını tedavi ettirdi. Tedavisinin ardından sınıf öğretmeni Ebru Hakkoymaz tarafından sahiplenilen Kraker'i sınıflarında yeniden gören öğrenciler, mutlu olduklarını, o gittiğinde sınıfın eksik olduğunu söyledi.

Kraker'in tedavisini yapan veteriner hekim Salih Parlakkılıç, "Yoğun enfeksiyon ve sinirlerin zarar görmesinden dolayı sağ ön patisini ampute etmek zorunda kaldık. Amputasyon ameliyatı da iyi geçti. Yaramız iyileştikten sonra yine aynı okula gönderip çocuklar ile birlikte hayatına devam edecek" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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