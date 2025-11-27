Öğrenciler Tarımda Bilimsel Analiz Süreçlerini İnceledi

Kars'ta öğrenciler, Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nı ziyaret ederek tarımsal üretimde büyük önem taşıyan analiz süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen teknik gezide öğrenciler, toprak ve sulama suyu örneklerinin laboratuvara kabulünden sonuç raporuna kadar geçen tüm aşamaları uzmanlardan dinledi.

Kars BİLSEM öğretmenleri ve öğrencileri, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler ziyaretin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarındaki analiz süreçlerini yerinde gözlemledi.

Ziyaret kapsamında laboratuvarın çalışma prensipleri, kullanılan cihazlar, numune hazırlama yöntemleri ve analiz sonuçlarının üreticiye nasıl rehberlik ettiği uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler; pH ölçümü, organik madde tespiti, tuzluluk analizi, makro ve mikro besin elementi ölçümleri gibi tarımsal üretimi doğrudan etkileyen işlemleri yakından gördü.

Yetkililer, bu tür ziyaretlerin gençlerin tarım bilincini artırdığını, modern tarımsal uygulamaların temelini oluşturan bilimsel analizlerin önemini kavramalarına katkı sağladığını ifade etti.

Öğrenciler ise laboratuvarda edindikleri bilgilerin hem eğitimlerine hem de gelecekteki mesleki planlamalarına ışık tuttuğunu belirtti. - KARS