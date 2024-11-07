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Öğrenciler Tarihi Cami İncelemesi Yaptı

Öğrenciler Tarihi Cami İncelemesi Yaptı
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Düzce'deki Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 14. yüzyılda inşa edilen ve tarihi öneme sahip Karaçalı Orhangazi Cuma Camii'ni inceledi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Benim Camim' projesi kapsamında, öğrenciler bölgedeki tarihi camiler hakkında bilgi sahibi oldular.

DÜZCE(İHA) – Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 14 yüzyılda çantı tekniği ile inşa edilen Karaçalı Orhangazi Cuma Cami'ni inceledi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Benim Camim' projesi dahilinde öğrencilere ildeki tarihi camiler tanıtılıyor. Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi, proje dahilinde Düzce'mizin tarihi camilerinden olan Orhan Gazi Dönemi'ne ait Cuma cami, birinci grup anıt eser olarak tescilli olan 14. Yüzyıla ait olan halk arasında çivisiz olarak bilenen ağaç tomruklarının kabukları alındıktan sonra köşe noktalarda birbirlerine bindirilerek oturtulması tekniği ile yapılan Karaçalı Orhangazi Cuma Camisini gezerek bilgi aldılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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