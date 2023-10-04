Öğrenciler, sokak hayvanlarını mamayla besleyecek

ADIYAMAN - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde minik öğrenciler, hayvanların beslenmesi için kendilerine verilen mamalarla sokak hayvanlarını besleyecek.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Zeki Selçuk ve beraberindekiler, Adıyaman Menderes İlköğretim Okulunda çocuklara sokak hayvanlarıyla ilgili bilgi verdi. Sokak hayvanlarının sevilmesi ve korunmasıyla ilgili bilgiler alan öğrenciler aynı zamanda sınıfa getiren kedileri de doyasıya sevdi. Minik öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir birinden güzel şiirlerde okumayı ihmal etmedi. Yapılan konuşmalar ve bilgilendirmeler sonrasında öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemeleri için mamalar dağıtıldı. Başkan Zeki Selçuk tarafından dağıtılan mamaları alan öğrenciler, cadde ve sokaklarında bulunan sokak hayvanlarına vererek sokak hayvanlarının karnını doyuracak.

Hayvanların öneminden bahseden Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Zeki Selçuk, "4 Ekim, Dünya Hayvanları Koruma Günü bütün dünyada kutlanmaktadır. Hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak, hayvanlara karşı yapılan haksızlıkları gündeme getirmek, insanların hayvanlara karşı desteklerini artırmak amacıyla öğrencilerimizle bir araya geldik.

Bizler öğrencilere hayvan bakımı ve beslenme dışında hayvanların bizlere muhtaç olduğunu, dünyanın sadece insanlara değil bütün canlılara bahşedildiğini anlattık. Bu anlamda bizim hayvanları korumamız gerektiğini onlara barınma ve diğer şartları oluşturmamız gerektiğini belirttik. Öğrencilerimizin kedi ve köpekleri beslemesi için kedi ve köpek maması dağıttık, çarşıda bulunan sokak hayvanlarını da besleyerek yine mama dağıtımı yapacağız" diye konuştu.

Öğrenciler ise yapılan etkinlikten dolayı oldukça mutlu olduklarını ve mamalarla sokak hayvanlarını besleyeceklerini dile getirdi.