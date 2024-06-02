Üye Girişi
Haberler

Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter döktü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki sınav başladı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı.

Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter döktü

SAKARYA - Sakarya'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki sınav başladı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav heyecanı başladı. Sakarya'da da sınava girecek olan adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, 09.30'da sınavın birinci oturumuna katıldı. Zilin çalmasının ardından öğrenciler okul sıralarında veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı. LGS çerçevesinde düzenlenen sınavda birinci oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Eğitim Yerel Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title