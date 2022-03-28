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Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Eskişehir'de emniyet personelleri, öğrenci, öğretmen ve velileri siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de emniyet personelleri, öğrenci, öğretmen ve velileri siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce görevli eğitici personeller, vatandaşları bilgilendirmeye yönelik eğitimlerine devam ediyor. Eskişehir'de bir eğitim kurumunda öğrenim gören 150 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik "Siber Suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi/manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Eğitim faaliyeti çalışmalarının süreceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Yerel, Haberler

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