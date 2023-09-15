Öğrenciler Niğde'yi karış karış gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Anadoluyuz Biz" Projesi çerçevesinde Adanalı öğrenciler Niğde'de gezi ve etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Anadoluyuz Biz" Projesi çerçevesinde Adanalı öğrenciler Niğde'de gezi ve etkinliklere katıldı.

40 genç ve 2 idareciden oluşan kafile, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan program ile Niğde'nin tarihi, kültürel yapısı ve doğasını tanımak için bir dizi etkinliğe katıldı. Proje çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir'in Kabri ve Halisdemir'in ailesini ziyaret eden gençler, programın 2. gününde Niğde'nin Çamardı İlçesi'nde düzenlenen etkinliklere katıldı. Aladağlar Cımbar Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapan ekip, doğada kitap okuma halkası, geri dönüşüm ve doğaya iz bırak çalışmaları gerçekleştirdi.

"Anadoluyuz Biz Projesi" çerçevesinde Niğde Yaşlı ve Bakım Evi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile vakit geçiren gençler, Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı, Kemerhisar Su Kemerleri gibi tarihi yapıları da ziyaret etti. - NİĞDE