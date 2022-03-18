Öğrenciler Milletvekili Çivitçioğlu'nun eline kına yaktı - Haberler

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Öğrenciler Milletvekili Çivitçioğlu'nun eline kına yaktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler Milletvekili Çivitçioğlu'nun eline kına yaktı

İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun eline kına yaktı.

ÇANKIRI (İHA) - İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun eline kına yaktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı kutlamaları çerçevesinde, Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından öğrenciler tarafından Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun eline kına yakıldı.

"Kınalı Ali Destanı"ndan esinlenerek, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun eline kına yakan öğrenciler, konukları duygulandırdı. - ÇANKIRI

Öğrenciler Milletvekili Çivitçioğlu'nun eline kına yaktı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmam Hatip Liseleri, Çanakkale Zaferi, Milletvekili, Çankırı, Yerel, Haberler

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