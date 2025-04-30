İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı

İstanbullular dikkat! İşte yarın kapalı olacak duraklar
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Öğrenciler Meslekleri Yerinde Tanıdı

Öğrenciler Meslekleri Yerinde Tanıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkeli ilçesinde yürütülen 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı Projesi' kapsamında, öğrenciler ilçe sanayi sitesindeki iş yerlerini ziyaret ederek meslekleri tanıma ve usta öğreticilerden bilgi alma imkanı buldular.

Türkeli ilçesinde yürütülen "Herkesin Bir Mesleği Olmalı Projesi" kapsamında, öğrenciler iş yerlerini ziyaret ederek meslekleri yerinde tanıma fırsatı buldu, emektar ustalardan iş ahlakı ve üretkenlik konularında bilgi aldı.

Sinop'ta yürütülen "Herkesin Bir Mesleği Olmalı", " Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" başlıklı projeler kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, ilçe sanayi sitesinde bulunan işyerlerinde mesleğin ustaları ve MESEM öğrencileri ile buluştu.

28-30 Nisan tarihleri arasında tüm Ortaokul 8.sınıf öğrencileri, ilçede bulunan işyerlerini ziyaret ederek, hem meslekleri yerinde tanıma, hem de mesleğin emektar ustalarından iş ahlakı ve üretkenliğine dair değerli bilgileri edinme fırsatı buldu.

Eğitim ve emeğin buluştuğu bu anlamlı ziyarete İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan da katıldı.

Kaymakam Kahraman, geleceğin mimarı olan öğrencilere farklı meslek dallarının tanıtılmasında yol gösterici olan, bu etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara, usta öğreticilere ve öğrencilere teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.