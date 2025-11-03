Öğrenciler Kızılay Sokak Etkinliğinde Kan Bağışının Önemini Vurguladı

Efeler'de düzenlenen "Kızılay Sokak" etkinliğinde öğrenciler, hem Kızılay'ın çalışmalarını yakından tanıdı, hem de kan bağışının önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay Aydın İl Merkezi Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası kapsamında "Kızılay Sokak" ve Resim Sergisi etkinliği düzenlendi. Efeler ilçesindeki okullar bölgesi olarak bilinen Gençlik Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın çalışmalarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, resim sergisini gezerek Kızılay'ın insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca kan bağışının önemine dikkat çeken minikler, herkesi bağış yapmaya davet etti. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli ikramlar ve hediyeler sunulurken, yüz boyama etkinliği de renkli görüntülere sahne oldu. Kızılay Haftası Hatıra Köşesi'nde bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. - AYDIN