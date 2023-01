Öğrenciler karnelerini Mustafa Şentop'un elinden aldı

Sakarya'da karne töreninde öğrencilerle bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sizin kendinizi yetiştirebilmeniz için devletimiz her türlü imkanı ortaya koyuyor.

Sakarya'da karne töreninde öğrencilerle bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sizin kendinizi yetiştirebilmeniz için devletimiz her türlü imkanı ortaya koyuyor. Sizlerin vazifesi bu imkanları verimli kullanarak geliştirmek. Bu toprağa, bu tarihe, bu medeniyete aidiyet hissinizin, bilincinizin gelişmiş olması lazım. Sadece iyi eğitimin yeterli olmadığını FETÖ ile ilgili olaylarda gördük. Onlar 15 Temmuz 2016 yılında vatandaşlarımızın anlına silah dayayarak vuracak alçaklığı gösterdiler" dedi.

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Lisesi karne töreni programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyeler veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu dönem bitti, karnelerinizi aldınız hayırlı olsun. Bu karneler sizin tam olarak durumunuzu, değerinizi, kıymetinizi gösteren bir şey değil. Bu birinci dönem çalışmalarınızın karşılığıdır. Karnelerini beğenmeyen öğrencilerimiz bunu ikinci dönem geliştirebilecek imkana sahiplerdir. Türkiye'de 20 milyona yakın ilk ve ortaöğretimden öğrencimiz, 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. Ara tatile hep beraber giriyoruz. Bu tatilde öğrencilerimiz elbette dinlenecek ama bu tamamen boş geçen bir zaman olmamalı" dedi.

" Türkiye'de o zamanlar ansiklopedi yoktu"

1980'lerin başlarında öğrencilik yılları olduğunu söyleyen Şentop, "O dönemde öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye ulaşması kolay değildi. 1982-83 yıllarında bir takım sorulara cevaplar bulabileceğim kitap arıyordum. Türkiye'de o zamanlar ansiklopedi yoktu. 1980'lerin ikinci yarısından sonra ansiklopedi furyası başladı. Uzun arayışlar sonrasında genel kültür ansiklopedisi bulmuştum, işime yarıyordu. O kitap hala yanımda duruyor. O kitapta bilginin ne kadar az ve yanlış olduğunu oradan görüyorum. Bilgileri biriktiren kitaplar matbaalarda basılır ve kullanılırdı. Bilgide çok hızlı gelişme yoktu ama şimdi bilgi çok hızlı gelişiyor. Bugün öğrendiğiniz bilgiye yarın yeni ilave bilgi ve değişiklikler geliyor. Şu an bilgi bombardımanı içerisindeyiz. Bilgi salgını anlamında infodemi diyorlar. Bilgiyi her an telefonumuzda taşıyorsunuz. Aklınıza takılan bir şey olursa telefonunuzda bakabiliyorsunuz. Burada başka bir şey önemli hale gelmeye başladı. Bilgi değil doğru bilgi önemli hale geldi. Bilgilerin hangisi doğru hangisi yanlıştır bunu ayıracak ölçüleri öğrencilere kazandırmak lazım" diye konuştu.

"Sadece iyi eğitimin yeterli olmadığını FETÖ ile ilgili olaylarda gördük"

Başarının disiplinle geldiğini söyleyen Şentop, "Başarı tesadüfle olmaz. Gerçek başarı tekrarlanabilir başarıdır. Arada bir çalışmakla kalıcı bir başarı elde etmek mümkün değil. Çalışma programınızın olması lazım. Her gün çalışmanın önemli olduğunu söylemek isterim. İnsanın zihni de bir duvar gibi, tuğlaları üst üste koyarsınız yükseltebilirsiniz. Kendinize göre çalışma programınız olsun. İnsan kendi yapıp ettiklerini değerlendirmeli. İnsan hatalarından, eksiklerinden ders alarak öğrenir. Türkiye nispeten Avrupa ve Amerika'ya göre kıyaslandığında genç nüfusa sahip. Biz geçlerimizle iftihar ediyoruz. Gençlerimizi bugün ve yarınlara hazırlayacak çalışmalar yapıldı. Bu konuda çok mesafeler alındı. Sizin kendinizi yetiştirebilmeniz için devletimiz her türlü imkanı ortaya koyuyor. Sizlerin vazifesi bu imkanları verimli kullanarak geliştirmek. Bu toprağa, bu tarihe, bu medeniyete aidiyet hissinizin bilincinizin gelişmiş olması lazım. Sadece iyi eğitimin yeterli olmadığını FETÖ ile ilgili olaylarda gördük. Onlar 15 Temmuz 2016 yılında vatandaşlarımızın anlına silah dayayarak vuracak alçaklığı gösterdiler" şeklinde konuştu. - SAKARYA