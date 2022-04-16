Öğrenciler kaldıkları yurdu denetledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, konakladıkları Necla Pekolcay yurdunda denetim gerçekleştirdi. İdareden, yemekhanelere kadar bir çok noktayı denetleyen öğrenciler, yapılan çalışmaları da incelemiş oldu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda konaklayan öğrenciler kaldıkları yurtta incelemelerde bulundu. Yurt müdürü Nihan Kırca'nın destekleri ile yurdun dört bir yanında incelemelerde bulunan öğrenciler, yemekhaneden mutfağa, çamaşırhaneden kazan dairesine, idare bölümlerinden kantine kadar bir çok bölümde inceleme yaptı. Gece işletme ve temizlik denetimi gibi işlemlere personellerle eşlik eden öğrenciler, yapılan çalışmaları birebir görmüş oldu. - DÜZCE