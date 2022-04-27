Öğrenciler israfa dur demek için yürüdü

AŞKALE, ERZURUM (İHA) - Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu öğrencileri yapılan israflara dikkat çekmek için ilçe merkezinde bir yürüyüş yaptı.

Gerçekleştirilen yürüyüşte İnkılap İlköğretim Okulu, Doğa Öncüleri Kulüp öğrencileri israf konulu bir çalışma yaparak ilçe merkezinde ellerinde çeşitli pankartlar ile vatandaşlara sloganlar eşliğinde yürüdü.

Okul öğretmenleri gıda israfını önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel