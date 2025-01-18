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Öğrenciler Huzurevindeki Yaşlıları Ziyaret Etti
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Eskişehir'de ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek mektuplarını verdiler ve keyifli sohbetler gerçekleştirdiler.

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri, huzurevine ziyarette bulundu.

Odunpazarı ilçesi, Vadişehir Mahallesi'nde Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmakta olan vatandaşları ziyaret etti. Çocuklar, yaşlılara yazdıkları mektuplarını verirken, ikramlar eşliğinde sohbet edildi. Yaşlılarla keyifli vakit geçiren öğrenciler, kitaplar okudu. Yaşlılar ise ziyaretten memnun oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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