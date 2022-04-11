Öğrenciler harçlıkları ile gıda paketleri dağıttı

Erzurum Özel Bilge Koleji öğrencileri ramazan öncesi biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları gıda paketlerini önceden belirledikleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Okulun Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

Merkez Aziziye ilçesindeki Özel Bilge Koleji ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmen ve okul yönetiminin de desteği ile satın aldıkları gıda maddelerini okulda kolilere eşit şekilde dağıttı. Öğrenciler daha sonra bu komileri okul tarafından tahsis edilen servisle önceden belirlenen ailelerin evine teslim edildi. Gittikleri evlerde gördükleri manzara karşısında duygulanan öğrenciler, yoksulların hayır dualarını aldı.

11 ayın sultanı Ramazan ayında tutulan oruçların açıldığı iftar vaktinde her ocakta bir yemek kaynamasını sağlamak amacıyla öğrencilerin harekete geçtiğini söyleyen Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı şunları söyledi: "Ramazan bir bereket ayıdır. Herkesin evinde birbirinden güzel yemeklerle iftar açılır. Fakat iftarlarını kuru ekmekle açan ya da açacak bir kuru ekmeği bile bulamayan vatandaşlarımız için öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirip bizlerinde destekleri ile Ramazan kolisi hazırladık. Öğrenciler, gittikleri evlerin durumunu görünce yaptıkları yardımların ne kadar da gerekli olduğunu öğrendi ve kolileri dağıtmaktan büyük bir keyif aldılar. Dağıtılan kolileri teslim alan ev sahiplerinin yüzlerindeki tebessüm öğrencilerimizin tüm yorgunluklarına değdi. Birbirinden farklı eve tanık olup ve birbirinden farklı insanlarla görüşen öğrencilerimiz büyük bir tecrübe edindiler. Yardımlaşmanın verdiği o huzuru bizzat yaşadılar. Eğer herkes bir başkası için bir şey yaparsa dünyada ihtiyaç içinde kimse kalmaz düşüncesini benimseyip artık hayatlarına bunu bir amaç edinmeyi hedeflediler."

Artık birilerine yardım yapmak için ramazan ayını beklemeyeceklerini öğrendiklerini söyleyen Özel Bilge Koleji öğrencileri, "Okul yönetimi ve öğretmenlerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz ziyaretler bizde yardımlaşma duygusunu oluşturdu. Bu yardımlar elimizdeki imkanlara şükretmeyi aşıladı. Bu bizim için çok anlamlı bir sınav oldu. Herkesi kendimiz gibi görüyorduk. Ama ekmeye muhtaç kişilerin yaşantılarını görünce önce gücümüz yettiğince birilerine yardım etmemiz gerektiğini öğrendik." dediler. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel