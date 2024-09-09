Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Yeni Eğitim Yılına Coşkuyla Başladı

Öğrenciler güle oynaya dersbaşı yaptı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiVakıf Okulları öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim dönemine başladı. Bando takımı eşliğinde sınıflara giren öğrenciler ders zilinin çalmasıyla ilk derslerini işledi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda çocuk sesleri yankılanmaya başladı. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında açılış töreni düzenlendi. Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, "Geçen yıllarda olduğu gibi spordan, akademiye bütün alanlarda bu senede çok iddialıyız. Karşımızda pırıl pırıl gençlerimizi görünce bu iddiamız daha da artıyor. Hepinize başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

CÜ Vakfı Okulları kurucusu Onur Feridun Bozyiğit ise, "2024-2025 eğitim öğretim dönemimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yıl kimilerini 1'inci sınıfa, kimileriniz 5'inci sınıfa, kimileriniz ise 9'uncu sınıfa başlarken kimilerinizi de sınava girene kadar okulumuzda misafir edeceğiz. Bu eğitim öğretim sezonu çok hızlı bir şekilde akıp giden bir zaman dilimi. Dolayısıyla 'Okul başladı, nasıl bitecek?' diye düşünmektense yıl boyu öğretmenlerimden ve okulumdan nasıl faydalanırım? diye planlayın. Öğretmenleriniz ve bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Tekrar eğitim ve öğretim dönemimiz hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlk, orta ve lise öğrencileri bando takımı ve müziği eşliğinde sınıflarına girerek dersbaşı yaptı.