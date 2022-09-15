Öğrenciler geri dönüşüm defilesiyle çevre kirliliğine dikkat çektiler

Karabük'te İlköğretim Haftası'nda sahne alan öğrenciler düzenledikleri geri dönüşüm defilesi ile çevre kirliliğine dikkat çektiler.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Atatürk Köşesine çelenk sunumu ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yeni eğitim ve öğretim döneminde iki yeni okul, bir ortaöğretim pansiyonu tamamlanarak hazır hale getirildiğini belirtti.

Yapılan projelerle öğrencilerin yurt dışına giderek farklı deneyimler kazandığını ifade eden Akbaş, MEB tarafından gönderilen 344 bin 500 ücretsiz ders kitabıyla beraber, geçen dönemde kentin akademik başarısına büyük katkı sağlayan 227 bin yardımcı kaynak kitabın yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere teslim edildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ve gösterilerle devam eden törenin en dikkat çekici kısmı ise öğrencilerin geri dönüşüm defilesi oldu. Atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle çevre kirliliğinin önemine dikkat çeken öğrencilerin defilesi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Program, protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte balonları gökyüzüne bırakıp, hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KARABÜK