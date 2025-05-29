Öğrenciler Erzincan'ın Müzik Kültürünü Korumak İçin Müzik Sınıflarında Eğitim Alıyor

Müzik sınıfında öğrenciler; kentin müzik kültürünü yaşatıyorlar

ERZİNCAN - 2024-2025 eğitim öğretim yılında Erzincan Valiliği himayelerinde Erzincan'daki 16 okulda oluşturulan müzik sınıflarında bağlamadan kemana, darbukadan orga kadar çok sayıda enstrüman çalmayı öğrenen öğrenciler, yaşadıkları şehrin zengin müzik kültürünü yaşatıyorlar.

Türkiye'de türkü repertuarı en fazla olan iller arasında bulunan Erzincan'da açılan müzik sınıfları ile birlikte öğrenciler müzik öğretmenleri eşliğinde müzik kültürünü geliştiriyorlar.

Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda açılan müzik sınıfında öğrenciler Müzik Öğretmenleri Çimen Kaya Topgül ve Sevilay Erkan nezaretinde çalışmalarını devam ettiriyorlar.

Müzik sınıfı korosunda yer alan müziği çok sevdiğini söyleyen öğrenci Mihrali Çiçek, "Müzik yapmak benim için çok özel ve güzel bir şey. Bizlere bu imkanı sağlayan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Arkadaşları ile müzik yaptığında mutlu olduğunu ve rahatladığını söyleyen Nilsu Topgül ise, "Büyüklerimiz gelip bizleri dinlemesi beni ayrıca motive ediyor. Son sözüm müzik ruhun gıdasıdır" şeklinde konuştu.

Müziğe karşı küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu belirten Elif Zelal Akyüz, "Okulumuzda açılan müzik sınıfında arkadaşlarım ile birlikte çok güzel şarkılar çalıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müzik öğretmeninin sayesinde müzik yeteneğinin olduğunu fark ettiğini söyleyen Begüm Mavuş, daha önce müzik aletlerinin ne olduğunu bilmediğini şimdi ise müziğin hayatı olduğunu kaydetti.

Müzik sınıfının açılması ile birlikte müziğe ilgisi ve becerisi olan birçok öğrenciyi keşfettiklerini söyleyen Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Müzik Öğretmeni Çimen Kaya Topgül, "Erzincan sadece dağlarıyla, ovalarıyla değil, sazıyla, sözüyle, şairleriyle de bir hazine şehridir. Bu hazine şehrine hep birlikte sahip çıkacağız. Okulumuzda açılan müzik sınıfında farklı enstrüman çalan öğrencilerimiz ile sesi iyi olan öğrencilerimizden koro oluşturduk. Haziran ayı içerisinde Neşet Ertaş'ı anma programımız olacak. Koromuzda 30'dan fazla öğrencimiz bulunuyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. İnşallah büyük bir salonda konserimizi vereceğiz" diyerek müzik sınıfının açılmasında destek veren Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür etti.