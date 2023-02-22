Öğrenciler depremzedeler için Şahinbey mobil aşevinde çalıştı

Gaziantep Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi alan Semih Yayla ve Kaan Berkant Yılmaz, yaşanan deprem olayından sonra memleketlerine gitmek yerine Şahinbey Belediyesi'nin mobil AŞ evinde depremzedeler için günlerce yemek hazırladılar.

Gaziantep Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi alan Semih Yayla ve Kaan Berkant Yılmaz, yaşanan deprem olayından sonra memleketlerine gitmek yerine Şahinbey Belediyesi'nin mobil AŞ evinde depremzedeler için günlerce yemek hazırladılar.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken tüm Türkiye tek yürek olup depremzedelerin yanında oldu. Depremin ilk gününden bu yana vatandaşın yanında olan Şahinbey Belediyesi bu süreçte il dışından yardım ve destek için gelen yardım severleri de ağırladı. Gaziantep Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi alan Kocaelili Semih Yayla ve Bartınlı Kaan Berkant Yılmaz Şahinbey Belediyesi'nin mobil AŞ evinde depremzedeler için birbirinden lezzetli yemekler hazırlayarak depremzedelerin yanında oldular.

"Enkaz altındaki arkadaşlarımızı görünce evlerimizde oturamadık"

6 Şubatta yaşanan deprem felaketinde memleketlerine dönen Semih Yayla depremzedelerin yanında olmak için tekrar Gaziantep'e geldiklerini belirterek, "Gaziantep Üniversitesi öğrencisiyim. Ülkemiz çok üzücü bir deprem olayı yaşadı. Bu büyük afette herkesin bir işin uçundan tutması gerekiyordu. Biz de hocamızın vesilesi ile tekrar geri dönüp Şahinbey Belediyesi'nin mobil AŞ evinde çalışıyoruz. Mobil Aşevi gerçekten de çok önemi bir proje ve Şahinbey Belediyesi'nin AŞ evini oldukça donanımlı gördüm" dedi.

Bartınlı Kaan Berkant Yılmaz, "Deprem bölgesinde enkaz altında kalan arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımız enkaz altındayken evimizde televizyon başında bekleyemedik ve buraya geldik. Hocalarımızla konuşup geri dönmek istediğimizi ilettik. Sağ olsun Şahinbey Belediyesi bizlere kapılarını açtı. Bizlerde mobil aşevinde depremzedelere hizmet ediyoruz. Belediyemizi hazırlıklı gördüm. Özellikle Mobil Aşevleri ile Şahinbey bölgesindeki vatandaşların yemeklere ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı çektiğini düşünmüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP