Öğrenciler depremzedeler için hatim duası yaptılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde depremde hayatlarını kaybedenler için İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan hatimlerin duası Ulu Cami'de yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Ulu Cami'de namazların eda edilmesinin ardından Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan hatimlerin duası yapıldı. Okul Müdürü Erdal Ekin, yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş depremlerinin etkilemiş olduğu vatandaşların acıları ve kayıplarının hafifletilmesi için hep birlikte depremzedelerin yaralarını saracaklarını ifade ederek, "Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ve cümle geçmişlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. - ÇORUM