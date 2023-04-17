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Öğrenciler depremzedeler için hatim duası yaptılar

Öğrenciler depremzedeler için hatim duası yaptılar

Yerel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde depremde hayatlarını kaybedenler için İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan hatimlerin duası Ulu Cami'de yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde depremde hayatlarını kaybedenler için İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan hatimlerin duası Ulu Cami'de yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Ulu Cami'de namazların eda edilmesinin ardından Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan hatimlerin duası yapıldı. Okul Müdürü Erdal Ekin, yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş depremlerinin etkilemiş olduğu vatandaşların acıları ve kayıplarının hafifletilmesi için hep birlikte depremzedelerin yaralarını saracaklarını ifade ederek, "Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ve cümle geçmişlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu Çorum Cami Yerel Haberler

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