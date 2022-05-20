Öğrenciler çöpleri sanata çevirdiler - Haberler

Öğrenciler çöpleri sanata çevirdiler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu ve Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan sıfır artık ile el sanatları arasındaki bağlantılı proje bağlamında sergi açtılar.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu grafik tasarım öğrencilerinin bir ay boyunca yapmış oldukları sıfır atık proje çerçevesinde atıklarını sanata çevirdiler. Yaklaşık 30 eserin sergilendiği sergi İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından açıldı. Okul binası koridorunda açılan sergi katılımcılar tarafından beğenildi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu grafik tasarım bölümü Öğretim görevlisi Ferdi Ayaz, "Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu ve Oltu Halk Eğitim merkezi müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan sıfır artık ile el sanatları arasındaki bağlantılı proje ile bizim Grafik tasarım bölümü öğrencilerimiz Oltu ve çevresindeki toplamış oldukları atıkları sanat nesnesine dönüştürdüler bugün açtığımız sergimizde 30 adet çalışmamız var farklı atıkları bir araya getirerek çöpleri sanat nesnesine dönüştürme sergisi oluşturduk" dedi.