Üye Girişi
Haberler

Öğrenciler Çamurlu Yollarda Okula Gitmeye Mücadele Ediyor

Öğrenciler Çamurlu Yollarda Okula Gitmeye Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu'na giden öğrenciler çamurlu yollarla mücadele ediyor. Veliler, duruma tepki göstererek yolun bir an önce düzeltilmesini talep ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde okula gitmek isteyen öğrenciler, çamurlu yollarla mücadele ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Erdemoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Eğitim Uygulama Okulu'na giden öğrencilerin çamurlu yollarda ilerlemesi tepkilere neden oluyor. Çamurlu yolları aşarak okula gitmeye çalışan öğrencilerin okula kavuşana kadar kıyafetleri çamurdan geçilmiyor. Çocuklarını okula götürmeye çalışan veliler de çamurlu yollarda mağdur oluyor.

Duruma tepki gösteren veliler, "Besni ilçe merkezinde bulunan bu okulumuza giden yol çamurdan geçilmiyor. Defalarca yolu ilgili yerlere bildirmemize rağmen her hangi bir çalışma yapılmadı. Oldukça mağdur durumdayız. Bu yola biran önce çözüm bulunması gerekmektedir. Çocuklarımızı okula götürene kadar çocuklarımızın her tarafı çamur içerisinde kalıyor. Daha kış tam kendini göstermeden bu haldeyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler

Bebeğini çeteye kurban veren anneden kan donduran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

19 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Aslan burcu yorumu! 19 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ehliyet süresi uzatıldı mı? DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı? Gelinim Mutfakta Beste kimdir? Beste kaç yaşında, nereli? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.