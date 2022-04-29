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Öğrenciler bayram harçlıklarını erkenden aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrenciler bayram harçlıklarını erkenden aldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde müftülük tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine bayram harçlığı dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde müftülük tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine bayram harçlığı dağıtıldı.

Çameli İlçe Müftülüğü ve TDV Çameli Kadın Kollarınca organize edilen "Gençlerle Bayramlaşma" programında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde okul öğrencileriyle bir araya gelindi. Programına ilçe müftüsü, ilçe vaizleri, okul müdür yardımcıları ve öğretmenleri, gençlik koordinatörleri, bağımlılıkla mücadele koordinatörü ve okuldaki 114 öğrenci katıldı. Gençlerle sohbet eden ilçe müftüsü Hüseyin Sözen, bayram harçlıklarını dağıtıp gençlerin bayramını kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmam Hatip Liseleri, Hisarcık, Çameli, Bayram, Yerel, Haberler

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